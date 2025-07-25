Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Önemli Temas

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, IDEF 2025 Fuarı’nda bir araya geldi; görüşme Milli Savunma Bakanlığı’ndan paylaşıldı.

Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Önemli Temas
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi’nde 4. gününde devam ederken, fuar önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, fuar alanında bir araya geldi. İki yetkili arasında gerçekleşen görüşmenin, Türkiye’nin savunma sanayii ve istihbarat alanındaki iş birliklerini güçlendirme hedeflerine odaklandığı belirtiliyor.

Görüşmeye dair fotoğraf ve görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Önemli Temas - Resim : 1

Fuar, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenleniyor ve Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki son yeniliklerini sergilemeye devam ediyor. Bakan Güler ve Kalın’ın buluşması, fuarın uluslararası çapta dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıktı. Yetkililer, görüşmenin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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