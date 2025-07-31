Şehit Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'a Gözyaşlarıyla Son Veda

Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1 yıl önce evlendiği eşi Pınar Çakır (24), eşinin üniformasına sarılıp ağladı.

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Şehit Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'a Gözyaşlarıyla Son Veda
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Edirne'de 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, dün araç kazasında yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Hastane morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak helallik alınması için merkez Haraz Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın 3 yıl önce annesi Melek Çakır’ı, çocuk yaşta ise babası Ökkeş Çakır’ı kaybettiği, 6 kardeşin de en küçüğü olduğu belirtildi.

EŞİ ÜNİFORMASINA SARILIP AĞLADI

Şehidin cenazesine; ailesi, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, askeri yetkililer, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Servet Ökkeş Çakır'ın yaklaşık 1 yıl önce evlendiği Pınar Çakır, eşinin üniformasına sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit Çakır'ın naaşı, Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaçay Mahallesi mezarlığına 3 yıl önce kaybettiği annesi Melek Çakır’ın yanına defnedildi.

Edirne'den Acı Haber! Bir Asker Şehit OlduEdirne'den Acı Haber! Bir Asker Şehit OlduGüncel

Kaynak: DHA

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