Gözaltına Alınmıştı... Rıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında Karar

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın sabah saatlerinde gözaltına alınan baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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Gözaltına Alınmıştı... Rıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında Karar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesinin "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiası olduğunu bildirmişti. Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Rıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında da Gözaltı Kararı VerildiRıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında da Gözaltı Kararı VerildiGüncel

Kaynak: AA

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