Rıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında da Gözaltı Kararı Verildi

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Tutuklanarak görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolar’ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat’ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı belirlendi. Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı iddia edildi.

Söz konusu iddianın ardından Kangal'ın ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan gözaltına alınmasına karar verildi.

Kaynak: İHA