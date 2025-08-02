Elazığ’da Mide Bulandıran Skandal! Denetimde Ortaya Çıktı… Servise Hazırlanıyordu, Hepsi Küflü, Tam 345 Kilo

Gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken skandalın son adresi Elazığ oldu. Elazığ'da bir yemek üretim işletmesinde etiketsiz, küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit eti edildi. Bozuk tavuklara el konulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Elazığ’da Mide Bulandıran Skandal! Denetimde Ortaya Çıktı… Servise Hazırlanıyordu, Hepsi Küflü, Tam 345 Kilo
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Elazığ’da faaliyet gösteren bir yemek üretim tesisinde gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir skandala imza atıldı.

Elazığ’da Mide Bulandıran Skandal! Denetimde Ortaya Çıktı… Servise Hazırlanıyordu, Hepsi Küflü, Tam 345 Kilo - Resim : 1

KÜFLENMİŞ, BOZULMUŞ

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı kontrol görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, işletmede yaklaşık 345 kilogram bozulmuş, küflenmiş ve kokuşmuş tavuk eti ele geçirildi.

Elazığ’da Mide Bulandıran Skandal! Denetimde Ortaya Çıktı… Servise Hazırlanıyordu, Hepsi Küflü, Tam 345 Kilo - Resim : 2

HEPSİNE EL KONULDU

Ekipler, yapılan incelemelerde ürünlerin etiket bilgilerinin bulunmadığını, etlerin insan tüketimine kesinlikle uygun olmadığını tespit etti. Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu ürünlere anında el konuldu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Skandala karışan işletme hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Elazığ Tavuk
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