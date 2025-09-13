Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı

Prof. Dr. Sibel Temür, her 2,8 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiği, halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsis hastalığı için uyardı. Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon insan sepsis nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Temür “Sepsis şüphesinde antibiyotik tedavisine ilk 1 saat içinde başlanması hayati önem taşıyor” dedi.

Son Güncelleme:
Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve saniyeler içinde ölüme yol açabilen sepsis, hâlâ küresel sağlık tehditleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Her 2,8 saniyede bir kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sibel Temür, sepsisin zamanında tanınmaması halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı - Resim : 1

Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon insan sepsis nedeniyle tedavi görüyor; bunların 13,7 milyonu ise hayatını kaybediyor. Üstelik ölümlerin %40'ı 5 yaş altı çocuklarda gerçekleşiyor.

Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı - Resim : 2

TÜRKİYE'DE DURUM KRİTİK

Türkiye’de sepsise dair ulusal ölçekte güçlü bir kayıt sistemi henüz bulunmasa da, yoğun bakım verileri küresel ortalamalarla benzerlik gösteriyor. Prof. Dr. Temür, "Yoğun bakım hastalarında enfeksiyon kaynaklı yaşam kaybı %60’lara ulaşabiliyor. 2018’de yapılan bir çalışmada, 132 yoğun bakım ünitesinde sepsis nedeniyle ölüm oranı %55,8, septik şokta ise %71,1 olarak belirlendi" dedi.

‘KAN ZEHİRLENMESİ’ DEĞİL

Sepsis halk arasında sıklıkla "kan zehirlenmesi" olarak bilinse de, Prof. Dr. Temür bunun eksik bir tanım olduğunu belirtti. Temür “Sepsiste esas sorun, kanda mikrop bulunmasından çok, bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz tepki. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu, zatürre ya da ameliyat sonrası gelişen enfeksiyon bile bu tabloyu tetikleyebilir” dedi.

Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı - Resim : 3

İLK SAAT HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sepsis tedavisinde zamanın en kritik faktör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Temür, şu uyarılarda bulundu: Sepsis şüphesinde antibiyotik tedavisine ilk 1 saat içinde başlanması hayati önem taşıyor. Her saatlik gecikme, ölüm riskini %7,6 oranında artırıyor. Erken müdahale ile ölüm oranı %60’tan %20’ye kadar düşebilir.

Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı - Resim : 4

"BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Sepsisin hızlı ilerlemesi nedeniyle belirtilerin erken fark edilmesi gerektiğini söyleyen Temür, özellikle şu semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti:

  • Yüksek ateş ve titreme
  • Hızlı solunum ve kalp çarpıntısı
  • Düşük tansiyon
  • Bilinç bulanıklığı
  • İdrar miktarında azalma

ANTİBİYOTİK DİRENCİ DE RİSK

Düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı tanı testlerine, uygun antibiyotiklere ve yoğun bakım imkanlarına erişimin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Temür, artan antibiyotik direncinin de sepsis tedavisini zorlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
sepsis ölümcül
Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Mahkeme Görüntülerine Soruşturma İmamoğlu'nun Mahkeme Görüntülerine Soruşturma
Mini EYT Umudu Gündemde! 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Yolda Mini EYT Umudu Gündemde!
Herkes Şikayetçi Oluyordu! Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Duyurdu: Uçaklarda Artık Bedava Olacak Uçaklarda Artık Bedava Olacak
ChatGPT'nin Kurucusundan Şoke Eden İtiraf: Ne Yarattık Biz? ChatGPT'nin Kurucusundan Şoke Eden İtiraf: Ne Yarattık Biz?
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi