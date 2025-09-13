Herkes Şikayetçi Oluyordu! Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Duyurdu: Uçaklarda Artık Bedava Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatandaşlar uçak yolculuklarında getirdiği su şişesini genellikle atmak zorunda kalıyordu. Havalimanlarında satılan suların da pahalı olması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Uraloğlu, uçaklarda yolcu başına 200 mililitreye kadar içme suyunun bedava olarak verileceğini ve bunun için talimat verdiğini duyurdu.

BAKAN URALOĞLU DUYURDU: UÇAKLARDA ARTIK BEDAVA OLACAK

Talimatın, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde havayolu şirketlerine verildiği açıklandı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak." ifadesini kullandı.

'SUSUZ KALINMASI ACİ DURUMLARA KADAR VARABİLEN RİSKLER OLUŞTURUYOR'

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi