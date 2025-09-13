Emniyet Duyurdu: Ankara’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek Maximum Gran Fondo Başkent bisiklet yarışı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Emniyet Duyurdu: Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Maximum Gran Fondo Başkent bisiklet yarışı kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, yarış boyunca start, çıkış, dönüş ve bitiş noktalarını kapsayan belirli koridorlarda yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaya davet ederken, polis ekipleri ve organizasyon ekibinin tüm kavşaklarda güvenli geçişler için görev alacağı ifade edildi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR...

Yarın saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar."

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı, yarın saat 13.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet
