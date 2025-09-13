MHRS Hacklendi mi? İletişim Başkanlığı Açıkladı

İletişim Başkanlığı, MHRS'nin hacklendiğine dair sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Yapılan incelemede, sadece bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

MHRS Hacklendi mi? İletişim Başkanlığı Açıkladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) hacklendiğine yönelik iddialarla alakalı açıklama yaptı. Açıklamada, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlaliyle ele geçirildiği ifade edildi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplarda yer alan “MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı” şeklindeki paylaşımların doğru olmadığı, bu paylaşımların kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu savunuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN İNCELEME

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelere göre, paylaşımlarda kullanılan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı belirlenirken, sadece bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edildi.

ZARARLI YAZILIMLA ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

DMM, söz konusu ekran görüntülerinin ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceğini bildirdi. Açıklamada, MHRS sisteminin güvenliğinde herhangi bir ihlal bulunmadığına dikkat çekildi.

DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturabileceği konusunda uyardı. Kamuoyuna yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

