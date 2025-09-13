Tarımda Korkunç Tablo! 5 İstanbul Büyüklüğünde Alan Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de tarım arazileri her geçen gün azalırken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Tarımsal üretimin bel kemiği olarak nitelendirilen ekilebilir alanlar ve sebze bahçelerindeki kayba işaret eden Gürer, “Son 22 yılda Türkiye, 2,5 milyon hektar tarım arazisini kaybetti; bu, neredeyse 5 İstanbul, 2,5 Kıbrıs büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Ekilen tarım alanları 1,1 milyon hektar azalırken, sebze bahçelerinin yüzde 20’si yok oldu. Her saat kaybolan tarım arazisi ise yaklaşık 18,5 futbol sahası büyüklüğünde” ifadelerini kullandı.

AKP’nin iktidar olduğu yıl olan 2002’de Türkiye’deki topla tarım arazisinin 26 milyon 579 bin hektar olduğunu ancak 2024 yılında bu alanın 24 milyon 24 bn hektara gerilediğimi kaydeden Gürer, bunun toplamda 2 milyon 555 bin hektar kayıp anlamına geldiğini ve oransal olarak yüzde 6,2’lik bir azalmaya tekabül ettiğini söyledi.

Gürer, kayıp alanın , İstanbul’un yaklaşık 4,8 katı (İstanbul 5.461 km²), Kıbrıs’ın 2,5 katı (Kıbrıs 9.251 km²), İsrail’den daha büyük (İsrail 22.072 km²) toprak kaybının olduğunu vurguladı.

VAHİM TABLO GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

CHP'li Gürer, doğrudan üretim yapılan ekilen tarım alanlarında da benzer bir küçülme yaşandığını, 2002 yılında 17 milyon 935 bin hektar olan ekilen tarım alanının, 2024 yılı sonunda 16 milyon 822 bin hektara indiğini, bu durumun 1 milyon 113 bin hektarlık azalma ve yüzde 6,2’lik kayıp anlamına geldiğini belirterek, "Yani çiftçinin doğrudan üretim yaptığı tarlaların önemli bir bölümü ya ekim dışı bırakıldı ya da farklı amaçlarla kullanıldı" dedi.

Sebze üretiminin yapıldığı alanlarda düşüşün sürdüğünü belirten Gürer, ''2002’de 930 bin hektar olan sebze bahçeleri, 2024 yılı sonunda 741 bin hektara geriledi. Bu, 189 bin hektarlık kayıp ve yüzde 20,3’lük oransal düşüş anlamına geliyor. Yani her 5 sebze bahçesinden 1’i kayboldu'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA