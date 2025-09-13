İmamoğlu'nun Mahkeme Görüntülerine Soruşturma
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevin'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasında çekilen görüntüler için savcılık harekete geçti
Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaın dünkü duruşmasında, duruşma salonu içinde çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi
