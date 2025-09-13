Kadıköy’de Kazı Çalışması Felakete Döndü: AVM Otoparkı Göle Döndü

Kadıköy Acıbadem’de bir inşaat kazısı sırasında patlayan su borusu, Tepe Nautilus AVM otoparkını sular altında bıraktı. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için seferber olurken, ekipler tahliye için harekete geçti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’ün Acıbadem Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaatta yapılan kazı çalışması sırasında iş makinesinin su borusunu patlatmasıyla taşan sular, bölgede kaosa yol açtı. Patlama sonrası su, kısa sürede çevreye yayıldı ve Tepe Nautilus AVM otoparkını adeta göle çevirdi. Otoparkta bulunan vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı; bazı sürücüler ise araçlarını çıkarmakta zorlanarak panik anları yaşadı.

Kadıköy’de Kazı Çalışması Felakete Döndü: AVM Otoparkı Göle Döndü - Resim : 1

Olayın etkisi, yol üzerinde de hissedildi; su birikintileri trafiği aksatırken, vatandaşlar ve esnaf durumu endişeyle izledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kadıköy’de Kazı Çalışması Felakete Döndü: AVM Otoparkı Göle Döndü - Resim : 2

Yetkililer, patlamanın kazı çalışmalarındaki denetimsizlikten kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu tür kazıların yol açtığı altyapı sorunları, İstanbul’un eskiyen su şebekesiyle ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Sivas'ta Gece Yarısı Su Baskını! Cadde Göle DöndüSivas'ta Gece Yarısı Su Baskını! Cadde Göle DöndüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadıköy
Son Güncelleme:
Herkes Şikayetçi Oluyordu! Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Duyurdu: Uçaklarda Artık Bedava Olacak Uçaklarda Artık Bedava Olacak
Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek! Derbi Öncesi Trabzonspor'a Sakatlık Şoku
Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti
Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı Her 2,8 Saniyede Bir Kişi Ölüyor! Sessiz Katilin Gizli Altın Saati Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi