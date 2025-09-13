Kadıköy’de Kazı Çalışması Felakete Döndü: AVM Otoparkı Göle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’ün Acıbadem Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaatta yapılan kazı çalışması sırasında iş makinesinin su borusunu patlatmasıyla taşan sular, bölgede kaosa yol açtı. Patlama sonrası su, kısa sürede çevreye yayıldı ve Tepe Nautilus AVM otoparkını adeta göle çevirdi. Otoparkta bulunan vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı; bazı sürücüler ise araçlarını çıkarmakta zorlanarak panik anları yaşadı.

Olayın etkisi, yol üzerinde de hissedildi; su birikintileri trafiği aksatırken, vatandaşlar ve esnaf durumu endişeyle izledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yetkililer, patlamanın kazı çalışmalarındaki denetimsizlikten kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu tür kazıların yol açtığı altyapı sorunları, İstanbul’un eskiyen su şebekesiyle ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA