Altın Vurgununda Şok Detay! ‘Antalya Grubu’ Kadın Çetesi Kıskıvrak Yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi giren kadınlar, fırsatını buldukları anda vitrin ve tezgâhtaki altınları alarak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, olayı doğrulayarak emniyetin hızlı müdahalesine dikkat çekti. Yüksel, “Şüphelilerin şehrimize dışarıdan geldiği anlaşıldı. ‘Antalya grubu’ olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olaydan yalnızca 2 saat sonra şehrin çıkış noktalarında kurulan uygulama noktalarında kıskıvrak yakalandı. Emniyetimizin başarılı çalışması sayesinde büyük bir mağduriyetin önüne geçildi” dedi.

Çalınan altınların akıbetiyle ilgili çalışmaların sürdüğü, şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA