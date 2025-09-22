Ayşe Barım İlk Kez Anlattı: 'Sektör Bana Sahip Çıkmadı, Burada Bunun Yasını da Tutuyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 28 Ocak’ta tutuklanan ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istenen Ayşe Barım, T24’ten Cansu Çamlıbel’e açıklamalarda bulundu. Barım, yaşadığı yalnızlığa ve sektörden destek görmediğini söyleyerek sitem etti.

Menajer Ayşe Barım ocak ayından bu yana tutuklu

'BUNUN YASINI YAŞIYORUM'

Barım, "O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki… Burada bir de bunun yasını yaşıyorum. Bu olayların başlangıcında sektörün içerisinde aktif olan yapımcılara gittim. 'Bir menajer bir sektörde böyle bir tekelleşme yaratamaz, gerçeğini açıklayın' diye çalmadığım kapı kalmadı. 'Lütfen bir açıklama yapın, oyuncuları kimin seçtiğini, dizilerin patronunun kim olduğunu söyleyin' dedim. Ama iki yapımcı dışında -onlara gerçek tabloyu çizdikleri için teşekkür ederim- kimse karışmak istemedi." ifadelerini kullandı.

'BANA SAHİP ÇIKMADILAR'

“Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” diyen Barım, yapımcılardan oyuncuları menajerlerin seçmediğine yönelik açıklama beklediğini ancak yalnızca iki kişinin destek verdiğini belirtti. "Korksam da benim vicdanım asla elvermezdi. Oyuncular ise destek olmaya çalıştıkça bu kimliği belirsiz trol hesaplarca linç edildiler. Sonra da beni yalnız bırakmakla suçlandılar." diye konuşan Barım, "Ben önce tekelleşme iddiasıyla sosyal medyanın linç kültürünü acı şekilde yaşadım. On gün sonra ise bir anda bu suçlamalar aynı trol hesaplarınca Gezi provokatörlüğüne çevrildi. Sonrasını zaten biliyorsun. Düşünsenize ben 240 gündür tutukluyum. Ama bazen 'Bu sessizlik, mağduriyetime yer açmış olabilir mi?' diye de düşünmeden edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım ve oyuncu Serenay Sarıkaya

'GÖRÜŞME BAŞVURULARI REDDEDİLİYOR'

Ziyaret kısıtlamalarına da değinen Barım, “Tutuklandığım günden beri Bakırköy Savcılığı’na ve Adalet Bakanlığı’na yapılan özel izin başvurularının hepsi reddedildi” dedi. Oyuncuların ve arkadaşlarının ziyaret başvurularının da kabul edilmediğini belirten Barım, yalnızlaştırıldığını söyledi. İlk kez mahkeme salonunda oyuncularıyla göz göze geldiğini kaydeden Barım, "Oyuncular ve arkadaşlarımla aylar sonra ilk defa mahkeme salonunda göz göze geldik, birbirimize baktık, birbirimizi ne kadar sevdiğimizi hissettik. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim orada oldukları için." dedi.

'OYUNCULARIMIZ TRT PROJELERİNDE ROL ALDI'

Sektörde dolaşan “oyuncuların TRT yapımlarında yer almasına engel oldu” iddialarına da yanıt veren Barım, bu söylentilerin doğru olmadığını rakamlarla açıkladı. "İddialar üzerine şirketteki ilgili birimden, oyuncularımızın son yıllarda TRT’de ve Tabii platformunda kaç projede rol aldıklarına bakmalarını rica ettim. Son yıllarda 28 oyuncumuz, aşağı yukarı 25 adet TRT ve Tabii projesinde rol almış. Gördüğünüz gibi iddialar doğru değil. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki menajer sadece bir aracıdır." diyen Barım, Masumlar Apartmanı, Payitaht ve Mevlâna gibi projelerde başrol oyuncularının da kendi menajerlik şirketine bağlı olduğunu vurguladı.

