Serenay Sarıkaya’dan Duygulandıran Destek Çağrısı! 'Ayşe Barım Ölmesin'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Gezi Parkı davası kapsamında 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın cezaevindeki sağlık durumuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıkaya, Barım’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına vurgu yaparak, “Ayşe Barım ölmesin!” çağrısında bulundu.

Paylaşımında beyin cerrahı Prof. Dr. Talat Kırış’ın yazısına yer veren Sarıkaya, Barım’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarının giderek kötüleştiği belirtti.

“227 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamada, “Tek başına bir kadın, 56 yaşında… Hayatı boyunca çalışmış, politikayla hiçbir ilgisi olmamış. Ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine olan inancımız tam. Bu kadın sessizlik içinde bu kadar aydır ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ÖLMESİN!” dedi. Sarıkaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

