Serenay Sarıkaya’dan Duygulandıran Destek Çağrısı! 'Ayşe Barım Ölmesin'

Serenay Sarıkaya, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım için sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. “227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor” diyen Sarıkaya, Barım’ın sağlık durumuna dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya’dan Duygulandıran Destek Çağrısı! 'Ayşe Barım Ölmesin'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Gezi Parkı davası kapsamında 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın cezaevindeki sağlık durumuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıkaya, Barım’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına vurgu yaparak, “Ayşe Barım ölmesin!” çağrısında bulundu.

Paylaşımında beyin cerrahı Prof. Dr. Talat Kırış’ın yazısına yer veren Sarıkaya, Barım’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarının giderek kötüleştiği belirtti.

“227 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Serenay Sarıkaya’dan Duygulandıran Destek Çağrısı! 'Ayşe Barım Ölmesin' - Resim : 1

Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamada, “Tek başına bir kadın, 56 yaşında… Hayatı boyunca çalışmış, politikayla hiçbir ilgisi olmamış. Ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine olan inancımız tam. Bu kadın sessizlik içinde bu kadar aydır ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ÖLMESİN!” dedi. Sarıkaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Evden Kovulan Dilan Polat Çileden Çıktı! Kocası Engin Polat ile Mesajlarını Tek Tek İfşa Etti! “Kertenkeleye Benziyorsun”Evden Kovulan Dilan Polat Çileden Çıktı! Kocası Engin Polat ile Mesajlarını Tek Tek İfşa Etti! “Kertenkeleye Benziyorsun”Magazin

Mektup Yazıp 'Yaşamak İstiyorum' Demişti, Ayşe Barım'la İlgili Sıcak GelişmeMektup Yazıp 'Yaşamak İstiyorum' Demişti, Ayşe Barım'la İlgili Sıcak GelişmeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Serenay Sarıkaya Ayşe Barım
Son Güncelleme:
Evden Kovulan Dilan Polat Çileden Çıktı! Kocası Engin Polat ile Mesajlarını Tek Tek İfşa Etti! “Kertenkeleye Benziyorsun” Evden Kovulan Dilan Polat Çileden Çıktı! Kocasının Mesajlarını Tek Tek İfşa Etti
Justin Bieber, Herkese Ebo'nun Kendisine Gönderdiği Mesajı Gösterdi! Rapçiden Cevap Geldi Justin Bieber'dan 'Ebo' Hamlesi
En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu
Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması