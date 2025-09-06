Justin Bieber, Herkese Ebo'nun Kendisine Gönderdiği Mesajı Gösterdi! Rapçiden Cevap Geldi

Justin Bieber, gittiği restoranda mekan sahibinin Türk olduğunu görünce Ebo'nun Instagram'dan kendisine gönderdiği mesajı açtı ve herkese gösterdi. Olay sosyal medyada viral olunca Ebo'dan yanıt geldi.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, gittiği restoranda yaşadığı anla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Mekan sahibinin Türk olduğunu fark eden Justin Bieber, bir anda sosyal medya fenomeni ve rapçi Ebo'nun kendisine Instagram üzerinden gönderdiği mesajı açarak herkese gösterdi. Justin Bieber'ın hareketi restoran çalışanları ve etraftakileri şaşırttı.

Ebo'nun gönderdiği mesajda rapçi Mero ile bir fotoğraf ve "Bu çok büyük bir Alman ve Türk rapçi, dostum, bunu kontrol et, bana güven" notu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar çok konuşulunca Ebo'dan da açıklama geldi.

'JUSTIN BIEBER İLE MUHABBETİM VARDI'

Ebo, yaşananlarla alakalı "Zamanında benim Justin Bieber'la bir muhabbetim vardı. Onun üzerinden 3-4 yıl geçti. Biz de geçen Enes'le yani Mero'yla bir araya geldik. Dedim ki; 'Enes, gel selfie çekelim, Justin Bieber'a gönderelim makarasını hani' dedim dalga geçiyorum. Sonrasında baktı mı bakmadı mı diye kontrol etmedik. Az önce bir tane hesap beni etiketlemiş, Amerika'dan paylaşım yapmış, bana göndermişler. Justin Bieber, otururken Türk olduğunu anlıyor mekan sahibinin. Benim mesajımı açıp adama gösteriyor, adam da videoya çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

