Ebo Bu Kareyi Görünce Sinir Krizine Girecek! 'Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin' Diyen Derin Talu Aşkını İlan Etti: Bakın Sevgilisi Kimmiş?

Bir dönem sevgili adaylarından ‘CV’ isteyen Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Hayalindeki erkeğin kaslı ve uzun boylu olduğunu her fırsatta dile getiren Talu, ilanı aşk etti.

YENİ SEVGİLİSİYLE BOY BOY FOTOĞRAFLAR

Talu, Instagram'da aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini takipçileriyle paylaştı. Derin Talu'nun adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin kimliği merak konusu oldu.

Talu'nun Instagram pozlarında sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkat çekti.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Talu'nun asıl gündem olan çıkışı ise dış görünüşüyle ilgili kurduğu dikkat çekici cümlelerdi. Genç isim, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsamki zaten büyükler, çok şükür direkt eskort dersin" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Derin Talu, 3 Eylül 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğmuş bir Türk sosyal medya fenomeni, model ve influencer'dır. Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun küçük kızıdır. Ablası Deren Talu da modellik ve magazin dünyasında tanınan bir isimdir.

Lise eğitimini İstanbul'daki ENKA Okulları'nda tamamlayan Derin Talu, üniversite eğitimi ve kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles'a taşınmıştır. Burada modellik ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İlk mankenlik deneyimini Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yaşamıştır.

Sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve Instagram'da aktif olan Derin Talu, İngilizce ve Türkçe'yi karıştırarak konuştuğu videolarıyla dikkat çekmektedir. Bu tarzı sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve viral içeriklerle tanınmıştır.

