Dilan Polat'ın Avukatına Şok Suçlama! 'Şubelerden 1 Milyon Lira Topladı...'

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz hakkında, kötü haberleri sildirmek için şubelerden yaklaşık 1 milyon TL topladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Paraların “masraf avansı” açıklamasıyla Horoz’un hesabına aktarıldığı öne sürüldü. Dilekçeye WhatsApp yazışmaları, dekontlar ve fotoğraflar da eklendi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki skandal bir canlı yayınla gündeme gelen Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz hakkında ciddi suçlamalar ortaya atıldı. Emre Keleş, Tuba Keleş, Erdener Aktaş ve Burcu Aktaş, Horoz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, ayrıca İstanbul Barosu’na da şikayet dilekçesi sundu.

Dilan Polat'ın Avukatına Şok Suçlama! 'Şubelerden 1 Milyon Lira Topladı...' - Resim : 1
Sevinç Horoz

'1 MİLYON LİRA TOPLANDI' İDDİASI

Şikayet dilekçesinde, Dilan Polat çifti hakkında çıkan olumsuz haberlerin kaldırılması amacıyla WhatsApp’ta “Basın iletişim ve kriz yönetimi” adlı bir grup kurulduğu öne sürüldü. Burada şubelerden yaklaşık 1 milyon TL toplandığı, toplanan bu paraların ise Sevinç Horoz’un hesabına “masraf avansı” açıklamasıyla aktarıldığı iddia edildi. Ancak bu ödemelere karşılık herhangi bir röportaj, ajans ya da basın çalışması yapılmadığı ileri sürüldü.

Dilan Polat'ın Avukatına Şok Suçlama! 'Şubelerden 1 Milyon Lira Topladı...' - Resim : 2
Avukat Sevinç Horoz şikayet edildi

Dilekçeye eklenen belgelerde WhatsApp görüşmeleri, ödeme dekontları ve şube sahiplerinin listesi de yer aldı. Mesajlarda, şube sahiplerinin “Kişi başı 9 bin lira”, “Eksiklerimizi tamamlayalım, Sevinç hanıma mahcup olmayalım” şeklinde yazıştıkları görüldü. Ayrıca ödemelerin şahsi hesaplardan yapıldığı ve açıklamalara özellikle “Masraf avansı” yazılmasının istendiği belirtildi.

Dilan Polat'ın Avukatına Şok Suçlama! 'Şubelerden 1 Milyon Lira Topladı...' - Resim : 3
'Masraf avansı' açıklamasıyla avukat Sevinç Horoz'a para gönderildiği iddia edildi

Beş avukatın imzasını taşıyan başvuruda, toplanan paraların gerçek amacının belirsiz olduğu ifade edildi. Şikayet dilekçesinde hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Dilan Polat'ın Avukatına Şok Suçlama! 'Şubelerden 1 Milyon Lira Topladı...' - Resim : 4
Şube sahiplerinin yazışmaları dosyaya girdi

Kaynak: MedyaRadar

