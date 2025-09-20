Görüntüleri Gündem Olmuştu... Feyza Altun’dan 'Dilan Polat' Çıkışı: 'Bir Daha Görüşürsem Yüzüme Tükürsünler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile avukat Feyza Altun arasındaki ilişki, kısa sürede tartışma konusu oldu. Daha önce Polat’ı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla sert şekilde eleştiren Altun’un, Polat ile gerçekleştirdiği canlı yayın, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sözcü TV’de yayınlanan “Gördüm Duydum Konuştum” programında konuşan Feyza Altun, yaşadığı pişmanlığı ifade etti.

'BENİ BU DURUMA SOKTUĞU İÇİN KIZGINIM'

Altun, Polat ile ilk karşılaşmalarını anlatarak, “İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz” dedi. İkinci buluşmaya ise Polat’ın ısrarı üzerine gittiğini belirten Altun, “Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. ‘Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim’ dedim” diye konuştu. Ancak bu buluşmanın Polat tarafından suistimal edildiğini savunan Altun, “Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım” ifadelerini kullandı.

'SİZİN PARANIZ HELAL DEĞİL'

Polat’a yönelik eleştirilerini de es geçmeyen Altun, “Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil” dediğini aktardı. Polat’ın sosyal medya kullanımına da değinen Altun, “Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor” yorumunu yaptı.

'YÜZÜME TÜKÜRSÜNLER'

Canlı yayın sonrası gelen tepkiler üzerine özür dileyen Altun, “Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi” diyerek duruşunu koruduğunu vurguladı. Son olarak, “Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler” şeklinde sert bir çıkış yaparak, benzer bir hatayı tekrarlamayacağını ilan etti.

Dilan Polat ise kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor. Feyza Altun’un bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı bulurken, ikili arasındaki gerilimli ilişki gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

