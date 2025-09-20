Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı

Uzun yıllardır Ankara’da dilden dile dolaşan bir efsanenin arkasındaki gerçek ortaya çıktı. TBMM’yi alttan İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay’a bağlayan gizli geçitler olduğu efsanesinin yalan olduğu anlaşıldı.

Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı
Son dönemde hem Türkiye'de hem de Orta Doğu başta olmak üzere dünyada tansiyon giderek yükselirken, belki de Körfez Savaşı’nın etkisiyle 1990’lı yıllardan itibaren Ankara’da dilden dile dolaşan bir efsane yeniden gündeme geldi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; bu efsaneye göre, TBMM’yi alttan İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay’a bağlayan gizli geçitler var. Savaş halinde Meclis’in altındaki sığınaklarda milletvekilleri barınabilir hatta Genel Kurul salonu gibi bir salonda çalışmalarını yürütebilir.

HERKES 'SIĞINAĞA' KOŞTU

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde asker üniforması giyen teröristler TBMM’yi de bombaladı. İlk bomba saat 02.33’de Dikmen Kapı’nın yanındaki bahçeye, ikinci bomba saat 03.20’de Başbakanlık Makam odasının yanındaki koridora atıldı. Bunun üzerine “sığınağa” geçildi.

Ana Bina’ya saat 03.33’de üçüncü bomba atıldı. Böylece yıllardır “sığınak” diye bahsedilen yerin gerçek anlamda bir sığınak olmadığı, Genel Kurul salonu ve Bakanlıklara gizli geçidin de şehir efsanesi olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

