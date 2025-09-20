Ciğerlerimiz Yanıyor! Alevler Yerleşim Yerlerini Sardı; Evler Boşaltıldı, Oteller Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya ve Muğla’da gece saatlerinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Antalya’nın Aksu, Alanya ve Serik ilçelerinde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ve Milas ilçelerindeki yangınlarda ise söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Bölgedeki ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan Aksu’da çıkan yangın nedeniyle güvenlik amacıyla 2 otel tahliye edildi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Milas'taki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

08.30 MUĞLA'DA YANGIN SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına gece boyunca ara verilen hava müdahalesi sabah güneşin ilk ışıkları ile tekrar başladı pic.twitter.com/ZjPzdmDtNA — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 20, 2025

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Yangının 2’nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

07.30 ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Muğla’da önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Caption

Yangın söndürme ekipleri karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

03.00 ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi. Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

00.10 ANTALYA'DA İKİ OTEL TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 2 otel tahliye ediliyor.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde Saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz yönlendirildi. Ekipler yangına müdahalede bulunuyor.

23.50 ÇİNE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

23.00 MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA