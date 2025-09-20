Sessiz Felaket İçin Korkutan Senaryo: Yangın Dumanı Dünyayı Boğacak! 2100’e Kadar Her Yıl 1,4 Milyon Ölüm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu yüzyılın sonuna kadar her yıl dünya genelinde 1,4 milyon insanın orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Bu rakam, günümüzdeki can kayıplarının yaklaşık altı katına denk geliyor.

AFRİKA’DA 11 KAT FAZLA KAYIP BEKLENİYOR

Nefes'in haberine göre, araştırmada en fazla etkilenecek bölgelerden biri olarak Afrika öne çıkıyor. Mevcut standartlara kıyasla kıtada 11 kat daha fazla ölüm yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD’DE 2050’YE KADAR YILDA 71 BİN ÖLÜM

Stony Brook Üniversitesi’nden Minghao Qiu liderliğinde yürütülen bir diğer çalışmada, ABD’de 2050 yılına kadar her yıl 71 bin kişinin yangın dumanı nedeniyle yaşamını yitireceği tahmin ediliyor. Günümüzde bu sayının yaklaşık 40 bin olduğu aktarılıyor.

608 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYIP

Aynı araştırmada, ABD’nin orman yangını kaynaklı dumanlar sebebiyle 2050’ye kadar toplam 608 milyar dolarlık ekonomik zarara uğrayabileceği vurgulandı. Bu yükün en çok Kaliforniya tarafından taşınacağı, ancak New York ve Teksas gibi eyaletlerde de ölüm oranlarının ciddi şekilde artacağı ifade ediliyor.

DUMAN, FOSİL YAKITLARDAN 10 KAT ZARARLI

Yangın dumanı; kül, is ve özellikle akciğerlere yapışarak ciddi sağlık sorunlarına yol açan PM2.5 parçacıklarını içeriyor. Bilim insanları, bu dumanın solunmasının fosil yakıtlardan yayılan gazlara kıyasla yaklaşık 10 kat daha zararlı olduğuna dikkat çekiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 30 YIL BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre, sera gazı emisyonlarının azaltılması, uzun vadede yangın riskini düşürebilir. Ancak kısa vadede ölümlerin daha çok uyum eksikliklerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Bilim insanları, önümüzdeki 30 yılda fark yaratacak iki temel unsurun yakıt yönetimi ve dumandan korunma hazırlıkları olduğunu belirtiyor. Ancak toplumların henüz bu tür yoğun duman krizlerine karşı yeterince hazırlıklı olmadığı da vurgulanıyor.

Kaynak: Nefes