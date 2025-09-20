Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz Alarmda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını duyurdu. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken; Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Doğu Karadeniz için alarm verdi

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batısı ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Marmara, Ege ve Akdeniz’de havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın sert eseceği bildirildi. İç Anadolu’da Sivas çevrelerinde, Batı Karadeniz’de ise Sinop çevresinde yerel sağanak yağış görülebilecek.

KARADENİZ İÇİN ALARM

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği, Rize ve Trabzon’da kuvvetli sağanakların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde Ardahan çevreleri yağış alırken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların yüksek, havanın açık olacağı kaydedildi.

