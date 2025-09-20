Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış, Rize, Giresun ve Artvin’de sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. Gece boyunca şiddetini artıran yağışlar nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Bölgedeki hasar havadan da görüntülendi.

RİZE FELAKETİ YAŞIYOR

Şiddetli sağanak yağışlar, Rize’de sel, su baskınları ve heyelanlara yol açtı. Gece boyu şiddetini artıran yağışlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Ada Mahallesi’nde bazı evlerde yaşayanlar sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makinelerinin yardımıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Özellikle Formulaz yarışlarının düzenlendiği alan ile çevresindeki tesisler büyük hasar gördü. Ardeşen Belediyesi’ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran ise tamamen su altında kaldı.

Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkıldı

Yıkılan köprü havadan görüntülendi

MAHSUR KALANLAR VAR

Şiddetli yağışın etkili olduğu Pazar ve Ardeşen ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda, ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fındıklı’daki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselerek taşkınlara yol açtı. Birçok ana yolun ulaşıma kapandığı kentte, heyelan sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcanıyor.

Rize'nin farklı noktaların sel suları yıkıma yol açtı

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, YOLLAR KAPANDI

Turizm merkezi Çamlıhemşin’de ise Ayder Yaylası yolu, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun kapanması, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrıca Ardeşen’in Şenyamaç köyünde bulunan bir köprü, derenin taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı

Gece boyunca süren yağışların ardından Rize genelinde çok sayıda sel, taşkın ve heyelan ihbarı üzerine Özel İdare ve belediye ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın ardından Ayder Yaylası yolu üzerinde devam eden yol çalışmasında heyelan meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler bu nedenle bölgede mahsur kaldı.

İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çabası sonucu mahsur kalan işçiler güvenli alana çıkarıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların yol açabileceği yeni heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.

GİRESUN'DA DA FELAKET

Giresun’un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu evlerinden çıkamayan 8 kişi, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde su seviyeleri yükseldi. Yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Giresun'da şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı

VALİLİKTEN UYARI

Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği vurgulandı. Valilik, vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları, trafikte dikkatli olmaları ve elektrik tesisatı ile ilgili işlerini ertelemeleri konusunda uyardı.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar en yoğun yağışın Çanakçı ilçesinde 109,6 milimetre olarak ölçüldüğü bildirildi. AFAD ve ilgili kurumların 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuz halinde olduğu, bilgilendirmelerin sosyal medya ve belediye anonslarıyla yapıldığı kaydedildi.

Giresun'da şiddetli yağışlar sele neden oldu



📌İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı



🔴Giresun Valiliği'nden peş peşe uyarılar geldi:



"Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Öte yandan, Giresun Valiliği’nden alınan bilgiye göre Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde de heyelanlar yaşandı. Doğankent’in Çatak köyünde 7 kişilik bir aile toprak kayması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı ve ekiplerce kurtarıldı. Görele ilçesinde ise derelerin taşma riski nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamadı. İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanıyla mahsur kalan bir vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı. Güce ilçesi Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası’nda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 2 kişi, yolun temizlenmesiyle tahliye edildi.

ARTVİN'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi. Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle ulaşım tamamen kesildi.

Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

DERELER TAŞTI

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı. Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

BORÇKA'DA HASAR BÜYÜK

Artvin’de sağanak yağışın etkili olduğu Borçka ilçesinde, sel ve heyelan büyük tahribata yol açtı. Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'in borçka ilçesinde yollar sular altında kaldı

Borçka'da heyelan meydana geldi

Kuvvetli sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu tahribat, drone kamerasıyla kaydedildi. Özellikle Borçka-Macahel yolundaki heyelan alanları ile Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yükselen su seviyesi dikkat çekti.

Felaket drone kamerasıyla görüntülendi

Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı. Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

Bazı tesisler sular altında kaldı

