Hindistan'da Sel Felaketi! 15 Ölü, 16 Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Meydana gelen felaketlerde toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde ise birer kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, kayıp 16 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA