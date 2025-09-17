Hindistan'da Sel Felaketi! 15 Ölü, 16 Kayıp

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde yoğun yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 15 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiye ise ulaşılamıyor.

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Meydana gelen felaketlerde toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde ise birer kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, kayıp 16 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

Hindistan
