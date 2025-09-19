Balıkesir'de Tren Kazası! Facianın Eşiğinden Dönüldü

Balıkesir'de meydana gelen tren kazasında adeta facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir tren kazası meydana geldi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

17 Eylül Ekspresi'nin 32003 sefer sayılı treni saat 16.05'te İzmir Basmane'den hareket ederek saat 22.00'de Bandırma'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

Seyir sırasında makinistin karşı tarafta bulunan görevliyle telsiz bağlantısının kopmasının ardından tren, son durağa yanaşırken istasyon duvarına çarptı.Trende 15 yolcu bulunduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yolcular kendi imkanlarıyla trendeki vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmazken, hastaneye intikal eden yolcu olmadığı öğrenildi.

