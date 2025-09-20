Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gasbedildikten sonra başından vurulan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak’ta meydana geldi. 34 TJZ 47 plakalı ticari taksinin sürücüsü Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından gasbedildi. Şüpheli, daha sonra tabancayla ateş ederek Sancar’ı başından vurdu. Ağır yaralanan taksici için çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Taksi sürücüsü Ali Sancar uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sancar’a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan taksici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerde Sancar’ın üzerindeki tüm parasının alındığını tespit etti. Kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Taksi sürücüsü Ali Sancar uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MESLEKTAŞLARI İSYAN ETTİ

Olayın ardından meslektaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk de saldırıya tepki gösterdi. Berk, taksicilerin her gün büyük bir riskle çalıştığını ve ailelerinin endişe içinde olduğunu belirtti.

Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık." dedi.

Ailelerinin artık bu işi yapmamaları için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Berk, "Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA