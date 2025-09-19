Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın Paniği

İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı. Yangı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kısa süreli bir panik yaşandı.

İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Şişli Harbiye Mahallesi Dar’ül Bedayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

