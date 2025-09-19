Kilis’te Tekstil Atölyesinde Yangın! Alevler Birden Büyüdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis’in Kazım Karabekir Mahallesi Hıdırellez Sokak’ta bulunan Mustafa Süzgün’e ait tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, Kilis Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA