Kayseri'de Yangın! 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kontrol altına alınan yangın sonrasında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de Yangın! 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oymaağaç Mahallesi 3107. Sokak'taki tekstil malzemeleri üzerine çalışan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yandaki iki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

