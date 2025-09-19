Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor

Türkiye’de konut fiyatlarında yaşanan fahiş zamlar kiracıların belini bükmeye devam ediyor. Son olarak Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nden çıkan karar kiracıları şoke etti. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren karar. İşte ayrıntılar…

Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor
Fahiş kira artışları ve konut kriziyle barınma sorunu Türkiye’de zirveye tırmanırken Yargıtay’dan çıkan yeni bir karar vatandaşları şaşkına çevirdi. Yargıtay'dan çıkan son karar, kiracı yükümlülüğünü arttırıyor.

KİRACILARA BİR DARBE DE YARGITAY’DAN

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından alınan karara göre, evini kira süresi sona ermeden terk eden kiracılar, konut yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemeye devam etmek zorunda olacak. Bu karar, mevcut barınma koşullarında kiracıların hak ve sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir kiracının, 2 yıllık kira kontratı bitmeden evi boşaltması üzerine ev sahibi, eksik kalan kira ve aidat bedellerinin tahsili için mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, sözleşmedeki “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibinin kararı temyize götürmesiyle dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

MİLYONLARCA KİRACI VE EV SAHİBİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN KARAR

Yüksek Mahkeme, dosyayı inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Erken tahliye tespiti: Kiracının, kira süresi sona ermeden evi boşaltmasının “erken tahliye” sayılacağı vurgulandı.

Makul süre sorumluluğu: Kiralanan konut, benzer koşullarda tekrar kiraya verilene kadar geçen “makul süre” içinde, kiracı kira ve aidat ödemeye devam edecek.

İhbar süresi detayı: Sözleşmede yer alan “3 ay önceden bildirim” şartının, yalnızca sözleşme süresi sona erdiğinde geçerli olduğu belirtildi. Süresi dolmadan yapılan tahliyelerde bu şartın bağlayıcı olmadığı ifade edildi.

Söz konusu karar, kiracılar açısından bağlayıcı ve uyarıcı nitelikte. Bundan böyle, kira süresi dolmadan haklı bir gerekçe olmadan konutu boşaltan kiracılar, ev yeniden kiralanana dek kira ve aidat yükümlülüğünü taşımaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

