İstanbul'da Cuma Çilesi! Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı, Araçlar Durdu

İstanbul'da haftanın son mesai gününde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Birçok yerde trafik durma noktasına geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un trafik çilesi, okulların açılmasıyla daha da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76'ya çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 63 seviyesinde ölçüldü.

BİRÇOK YERDE DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araç trafiği adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da Cuma Çilesi! Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı, Araçlar Durdu - Resim : 1

Kentte uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu'nun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıEsenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıGüncel
Elazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Durağa Daldı, 1'i Ağır 6 YaralıElazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Durağa Daldı, 1'i Ağır 6 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik İstanbul
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te Konuşuyor
Kayseri'de Yangın! 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi Kayseri'de Yangın! 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
5-1'lik Tarihi Mağlubiyet Sonrası Okan Buruk’tan Flaş Açıklama! Bakın Yenilginin Faturasını Kime Kesti Yenilginin Faturasını O İsme Kesti
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı