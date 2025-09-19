Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Çok Sert 'Silaom' Çıkışı: 'Kudüs'ün Tek Bir Çakıl Taşını Dahi Vermeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Çok Sert 'Silaom' Çıkışı: 'Kudüs'ün Tek Bir Çakıl Taşını Dahi Vermeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel bir etkinlikte İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni Teknofest'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz. Şunu bir defa öncelikle söylemek isterim. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor.

Önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak. Yapay zeka teknolojilerinde de atılımların hedefi içindeyiz.

'KUDÜS'TEN ELİMİZİ HİÇ ÇEKMEYECEĞİZ'

İlk kıblemiz Kudüs’ü şerif ile ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler veriyor. Biz elbette ne yapmaya çalıştığını bilincindeyiz. Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir.

Kudüs’ü savunmak barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs’e yönelik her saldırı bu mübarek beldeye kara sevdalı serden geçtileri bulacaktır. Değil sizi o kitabeyi, tek bir çakış taşını dahi vermeyiz.

Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Abdülhamid’in torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Ecdadın emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs’ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar. Sokaklarından süt ve bal akan şehre kalıcı huzur yarın gelecek.

