Eşi ve Çocuğunu Öldürmekle Suçlananan Doktor Tutuklanmıştı: Türkiye'yi Sarsan Aile İlk Kez Konuştu

Samsun'da eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın kayınpederi ilk kez konuştu. Hasan Karaman, damadının kötü biri olmadığın söylerken, kızını tehdit edip etmediğini de bilmediğini belirtti.

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak’ın kayınpederi açıklamalarda bulundu.

12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana gelen olayda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde asistan olarak görev yapan Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce yakınlarına, eşi Serdar Kıyak’ın kendisini tehdit ettiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

‘DAMADIM KÖTÜ BİRİ DEĞİLDİ’

Neler Oluyor Hayatta programına açıklamalarda bulunan Serdar Kıyak’ın kayınpederi Hasan Karaman, damadının kötü biri olmadığını söylerken, kızı ile aralarında bir kavga ya da problem yoktu.” dedi.

Gülşah Karaman Kıyak’ın tehdit edildiğini söylediğine yönelik iddiaların da sorulduğu Hasan Karaman, kendilerine gelen herhangi bir tehdit mesajı olmadığını da söyledi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: Kanal D

