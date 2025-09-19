Niğde Otogarında 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı hareket ettiği belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen operasyonla şüpheli, Niğde otogarında yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 320 adet sikke, 6 madalyon, 7 farklı obje ve 1 vazo olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, incelenmek ve korunmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA