Gaziantep'te Feci Kaza: 6 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yusuf Şahan idaresindeki 46 P 2288 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında Muhammed El Abdullah (39) yönetimindeki 27 AVJ 3371 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Muhammed El Abdullah, Kamile El Muhammed, Abdullah El Muhammed, Nasır El Muhammed, Emel El Muhammed ve Şehed El Muhammed, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
