Amasra’da Denizin Rengi Hayrete Düşürdü

Bartın’ın turistik ilçelerinden Amasra’da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle denizin rengi değişti. Masmavi rengi ile bilinen deniz, maviden lacivert ve turuncuya dönüşen rengi ile dikkat çekti.

Muhteşem doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile Karadeniz Bölgesi’nin turistik şehri Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Son yağışların ardından denizin masmavi görüntüsü, bazı yerlerde turuncuya, bazı yerlerde ise turkuaz mavi rengine dönüştü. Açık denizde ise rengin koyu lacivert olması dikkat çekti.

Kaynak: AA