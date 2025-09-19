Diyarbakır'da 3 Aynı Noktada Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalındaki 3 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Türkiye'yi diken üstünde tutan alevlerin son adresi Diyarbakır oldu. Lice'nin kırsal Çağdaş ve Uçarlı mahalleleri ile Dicle'nin kırsal Taşağıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangınları çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangın çıkan alanlardaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

