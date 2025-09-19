Samsun’da Sentetik Ecza ile Yakalanan 17 Yaşındaki Gence Ev Hapsi
Samsun’da polis ekiplerince sentetik ecza ile yakalanan 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmak yerine ev hapsine çarptırıldı.
Samsun’da yürütülen operasyon kapsamında 17 yaşındaki M.K. polis ekiplerinin takibi sonucu sentetik ecza ile yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Çocuk Savcısı’na ifade veren M.K., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, gencin tutuklanması yerine elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulmasına karar verdi.
Kaynak: İHA