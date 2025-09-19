CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı Olağanüstü Kurultay, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşınmıştı. YSK, söz konusu itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 15.30’da toplandı. Tüm gözler CHP için çıkacak karara odaklanırken, YSK Başkanı Ahmet Yener kararı açıkladı. Yener “CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayının 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir” dedi.

Yapılan açıklama sonrası arama motorlarında vatandaşlar ‘Tam kanunsuzluk nedir?’ sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tam kanunsuzluk yargıda ne demek? Tam kanunsuzluk yargıda ne ifade ediyor, mahkeme kararlarını nasıl etkiliyor?

TAM KANUNSUZLUK NEDİR? HANGİ YSK KARARLARINDA BU İFADEYE RASTLANIR?

Tam kanunsuzluk, genel olarak "kanun emredici hükümlere aykırılık hali" olarak tanımlanabilir.

YSK'nın Yargıtay'ın, Danıştay'ın ve 2017'deki anayasa referandumuyla kapatılmadan önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) bazı kararlarında bu ibareye rastlanabiliyor.

TBMM Adalet Komisyonu üyesi olan CHP Milletvekili Avukat Alpay Antmen, konuyla ilgili olarak 2017 yılında yazdığı bir makalede ibareyi şöyle açıklıyor:

"Örneğin seçilme yeterliliği olmadığı halde seçilen bir kişinin durumu hakkında Danıştay 'tam kanunsuzluk' halinin varlığına işaret etmiştir. Örneğin Yargıtay Ceza Mahkemeleri (usul hukuku anlamında) göreve ilişkin kurallara aykırılığın -karar kesin de olsa - 'tam kanunsuzluk' olacağına hükmetmiştir.

"Yani 'tam kanunsuzluk' kavramı ağır ve açık bir biçimde hukuka aykırı olan ve esasen yok hükmünde olması gereken ve iptal edilmesi elzem olan hukuka aykırılıkları anlatmak için kullanılmaktadır."

TAM KANUNSUZLUK BAŞVURUSU NEDEN YAPILIR?

Siyasi partiler, seçim sonuçlarına ilişkin "kanun emredici hükümlere aykırılık hali" yani tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna seçimlerin iptal edilmesi için başvuru yapabilir. YSK, başvuruyu kabul ederse seçim yenileme kararı verilir, başvuru reddedilirse seçim sonucu kesinlik kazanmış olur.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulunca yerel ve genel seçimlerde, siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.

