İzmir’de Kan Donduran Dehşet! Eski Sevgilisini Gözünü Kırpmadan Katletti

İzmir’de eski sevgili dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri tüyler ürpertti. Ramazan Ümit Görgülü isimli şüpheli eski sevgilisi Selin Angun’u silahla sokak ortasında katletti. Korkunç cinayet anı kameralara yansırken, silahın defalarca ateşlendiği görüldü.

Kan donduran kadın cinayetlerinin son adresi İzmir oldu. İzmir’in Urla ilçesinde 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'un bulunduğu eğlence mekanına gelerek genç kadına dehşeti yaşattı.

İzmir’de Kan Donduran Dehşet! Eski Sevgilisini Gözünü Kırpmadan Katletti - Resim : 1
Ramazan Ümit Görgülü'nün eski sevgilisini vurduğu anlar

Silahıyla Selin Angun’a hedef alan eski sevgilisi defalarca ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken korkunç olayda Selin Angun’un yanında bulunan 2 kişi de yaralandı.

İzmir’de Kan Donduran Dehşet! Eski Sevgilisini Gözünü Kırpmadan Katletti - Resim : 2
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Cinayet sonrasında olay yerinden kaçan Ümit Görgülü de kendi evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

2 kişinin yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’de Kan Donduran Dehşet! Eski Sevgilisini Gözünü Kırpmadan Katletti - Resim : 3
Öldürülen Selin Angun

Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü’nün elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüdüğü, genç kadını gördüğünde de ateş ettiği görüldü. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Kan Donduran Dehşet! Eski Sevgilisini Gözünü Kırpmadan Katletti - Resim : 4
Ramazan Ümit Görgülü

