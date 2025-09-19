Kırşehir’de Kaçak Kazıya Suçüstü: 2 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazılara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mucur’a bağlı Dağ Çiftliği bölgesine foto kapan yerleştirdi.

Yapılan takip sonucunda, Y.A. ve F.D. isimli iki şüphelinin bölgede izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Olay yerinde yapılan aramalarda, 1 el sondajı ve burgu makinesi, 12 adet sondaj burgusu ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA