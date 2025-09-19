Kırşehir’de Kaçak Kazıya Suçüstü: 2 Kişi Yakalandı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından foto kapan sayesinde tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Kırşehir’de Kaçak Kazıya Suçüstü: 2 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazılara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mucur’a bağlı Dağ Çiftliği bölgesine foto kapan yerleştirdi.

Yapılan takip sonucunda, Y.A. ve F.D. isimli iki şüphelinin bölgede izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Olay yerinde yapılan aramalarda, 1 el sondajı ve burgu makinesi, 12 adet sondaj burgusu ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi TutuklandıTarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi TutuklandıGüncel
Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı BaşardıYanan Araçtan Son Anda Çıkmayı BaşardıGüncel

Kaynak: İHA

Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti Tedesco Biletini Kesti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
YSK’da ‘Kurultay’ Toplantısı Başladı! Gözler CHP İçin Verilecek Kararda YSK’da ‘Kurultay’ Toplantısı Başladı
Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı Tarihi Konakta Kundaklama Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı