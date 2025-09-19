Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna'ya 'Turkuaz Kart'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" temalı Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Törenin dikkat çeken anı ise Erdoğan'ın ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya gelmesiydi. Türkiye'de restoranları bulunan ve Türk mutfağına katkılarıyla tanınan Zanna'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Turkuaz Kart"ı bizzat teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danilo Zanna'ya verdiği 'Turkuaz Kart'

Ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayan yabancılara verilen bu özel statü, Zanna'nın Türkiye'ye bağını resmileştirdi. Zanna, kartı alırken duygu dolu anlar yaşadı ve Erdoğan'a teşekkür etti.

