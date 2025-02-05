Şef Danilo'nun Mekanındaki Çay Fiyatı Şoke Etti: Adisyon Ortaya Çıktı, Bakın Ne Kadara Satıyor...
MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, restoranındaki ürünlerin fiyatıyla gündem oldu. Danilo şefin ünlü restoranında bir bardak çayı 85 liraya sattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden İtalyan şef Danilo Zanna yeni açtığı restoranının fiyatlarıyla gündeme oturdu. Danilo şef yeni restoranı için daha önce "Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak" demişti.
Bağdat Caddesi'ndeki restoranın seveni çok. Ancak sosyal medyada paylaşılan adisyon tepki de çekti.
Adisyonda 3 bin 674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti. Bir fincan çayın 85 liraya satılması ise eleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi