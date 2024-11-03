Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürilerinden Danilo Zanna, İstanbul’un popüler bölgelerinden Bağdat Caddesi’nde mekan açtı. Somer Şef’in restoranındaki fiyatları açıklamasının ardından Danilo Şef’in mekanındaki ürünlerin fiyatları da merak konusu oldu.

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Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi?

Toplamda 6 restoranı olan Danilo Zanna açtığı yeni mekanıyla gündem oldu. İstanbul’un en popüler lokasyonlarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açan MasterChef jürisi, mekanı hakkında "Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Danilo Şef, hayalindeki mekanı da açıkladı. "Aslında İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. İnanılmaz tutacağını düşünüyorum. Ben İtalya’da Türkiye’de olduğu kadar meşhur değilim ama popülaritem de hızla artıyor" diyen Danilo Zanna'nın Cadde’de açtığı mekanda uyguladığı fiyat politikası da merak konusu oldu.

DANİLO ŞEF’İN FİYAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Danilo Şef'in açık mutfak kullanılan restoranında kuruvasanların fiyatları da belli oldu.

Croissant sandwich (kruvasan sandviç) 315 TL, Royal croissant 190 TL, Danish 180 TL, Latte 125 TL ve çay ise 75 TL.

Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi? - Resim : 1

SOMER ŞEF'İN RESTORAN FİYATLARI

Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a katılmış ve restoranında uyguladığı fiyat tarifesine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Somer Şef "Bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" yanıtını verdi.

Cadde'de Restoran Açtı, Fiyatları Merak Konusu Oldu: Somer Şef mi Pahalı Danilo Şef mi? - Resim : 2

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Kaynak: Mynet

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