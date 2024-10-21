MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Restoranındaki Fiyat Dudak Uçuklattı! 'Çok Pahalı Değil' Diyerek Savundu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jürilik yapan Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın Youtube'ta yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son konuğuydu. Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki lüks restoranıyla ilgili soruya verdiği yanıt ise sosyal medyada günün konusu oldu.

Hülya Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi. Somer Şef ise bu duruma itiraz ederek "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" dedi.

Hülya Avşar ise "Yani asgari ücret için değil" dedi ve sözlerini "Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki" diyerek sürdürdü. Somer şef ise yanıt olarak "Özellikle öyle yapmak istedik çok pahalı olsun istemedik" dedi.