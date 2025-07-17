Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle iki kişi silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır
Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar Avrupalılar İşte Bu Yüzden Eve Ayakkabıyla Giriyorlar
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Devrilen Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Devrilen Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
2 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! 5'inci Kattaki Evlerinin Penceresinden Düştü 2 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! 5'inci Kattaki Evlerinin Penceresinden Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...' Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'
Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha
Ordu'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti! Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti!
Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü