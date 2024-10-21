Kıvanç ve Beril Talu Çiftinin Banka Oyunu: Vurgundaki Paralar Hayriye, Fahriye, Hadi'ye Gitti

Fenomen çift Kıvanç ve Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca liralık vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

195’ER YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

HALİL, HAYRİYE, FAHRİYE...

Sabah'ın haberine göre dava kapsamında bir müştekinin dilekçesi dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak yapıldığını ortaya koydu. İddianamede belirtilen rakamlardan daha fazla zararı olduğunu belirten bir mağdur dosyaya gönderdiği dilekçesinde sadece Beril Talu'nun hesabına değil, kendisine güvendiği için Talu'nun talep ettiği başkalarına ait olan banka hesaplarına da para gönderdiğini belirtti.

Bu duruma ilişkin banka dekontlarını ve Talu ile yazışmalarını da sunan mağdur, Talu'nun talimatı doğrultusunda Halil, Hayriye, Hadi, Ramazan, Yüksel ve Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdiğini kaydetti. Bu miktarın tarafına ödenmediğini, aldatıcı ve hileli davranışlarla zarara uğradığını söyledi.

Kaynak: Sabah