Somer Sivrioğlu Nasıl MasterChef Jürisi Oldu? Onun Hakkında Bunları Daha Önce Duymadınız

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar’ın Youtube’daki programına konuk oldu. Sivrioğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Sivrioğlu, Avşar’ın “Programa nasıl başladın, Acun ile nasıl tanıştın?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Aslında çok komik bir tesadüf oldu. Ben her yıl Türkiye'ye bir ay geliyordum zaten. Avustralyalı yemek yazarları ve gurmeleri getiriyordum ve dolaştırıyordum, yemek turu yapıyordum. O sene geldiğimde de bir 10 gün sonra arkadaşımın konferansı vardı Mehmet Gürsün, onda konuşmacı olarak çıkacaktım. Konferans son anda iptal oldu, sponsorluk sıkıntıları yaşadılar. Ben dedim ki ya 10 gün daha buradayım, bir de ben çok çalışma manyağı olduğum için bir şey yapayım dedim. O sırada da MasterChef falan okudum, Avustralya'da da MasterChef'te konuk jüri olarak katıldım. Dedim ki bir programa gideyim çünkü orada da üç tane restoranımız var tanınıyorum yani kendi çevremde. Ondan sonra işte bir arkadaşıma söyledim. O oradan ona söyledi, o oradan ona söyledi, yapımcılara ulaştılar.

Tabii arada konuşulurken aradaki o ‘misafir şef’ olayına atlamış birisi. Onlar da meğerse uzun zamandır beni arıyorlarmış, ulaşmaya çalışıyorlarmış. Dediler ki hadi gel başla filan... Dedim olmaz yani nasıl yapayım, zamanım yok, geri dönmem lazım... İki tane çocuk var, restoranlar var. Dediler ki bir şey sürmez 2 ay sürer, 2 ay yapar gidersin. Ben de gelirim bir sezon, 2 ay 3 ay yaparım, Avustralya da işime yarar çünkü orada da televizyon programları var, belki oradan da devam ederim. Hayat... 2 ay 3 ay derken aldı bambaşka yerlere götürdü.”

AŞÇILIK EĞİTİMİ ALMAMIŞ

Konuşmasının devamında aşçılık eğitimi almadığından bahseden Sivrioğlu, kimsenin bilmediği gerçeği şu sözlerle anlattı:

“Ben önce restoran yöneticisiydim, sonra şef oldum. Ben istediğimi yaptıramadığım için şef olanlardan biriyim. Ben restoranımı açmadan 10 yıl restoran gruplarının üst yöneticiliğini yaptım. Annemden dolayı yemekle alakam var. Benim eğitimim turizm hotel işletmeciliği üzerine. Sonra da Avustralya'da NBA yaptım. Yani işletme master’ı yaptım. Benim şeflik eğitimimim yok. Ondan dolayı da hayatım boyunca hep restoran işletmeciliği yaptım. Daha sonra kendi restoranımı açtıktan sonra aslında restoran işletmecisi olarak kalma planım vardı fakat şeflere hayalimdeki Türk restoranını anlatamadım. Hele ki Avustralya çok kısıtlı kapasite olan bir yer, çok fazla Türk şef yok. Onlar yapamadığı için kendim geçtim mutfağa, ondan sonra da çok başarılı oldum.”