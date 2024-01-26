Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı...

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu Berfu Yenerler'in programına konuk oldu ve en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.

MasterChef Somer Sivrioğlu
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Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı... - Resim: 1

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Özel hayatının yanı sıra MasterChef konusunda da konuşan Somer Şef'i Berfu Yenenler'le oyun oynarken çektiği soru ise dikkat çekti.

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Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı... - Resim: 2

"MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" sorusunu yanıtlayan Somer Şef iki yarışmacıya sinir olduğunu açıkladı.

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Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı... - Resim: 3

Somer Şef, "İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii" dedi.

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Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı... - Resim: 4

Serhat'ın ardından bir yarışmacıya daha sinir olduğunu belirten Somer Şef bu yarışmacının ilk sezondan olduğunu söylerken, ismini tüm ısrarlara rağmen vermedi.

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Somer Şef'ten itiraf: En sinir olduğum yarışmacı... - Resim: 5

Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerine ortaya koyamamalarından dolayı öğretmenlik güdüsüyle kızdığını belirten Somer Şef, Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine epey üzüldüğünü belirtti.

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